Başarıyı getirecek 7 beceri

1 KONSANTRASYON Bilgi kirliliği, dikkat dağıtabilecek nesnelerin sayısı ve gündelik yaşamın hızı konsantrasyonu daha önce olmadığı kadar önemli hale getiriyor. Bu beceri, 21'inci yüzyılda gençlerin kazanması ve koruması gerekenlerin başında yer alıyor.

2 DUYGUSAL ZEKA İş dünyasında başkalarının hislerini anlamamızı sağlayacak güçlü bir empati yeteneği çok değerli olacak.

3 EKOLOJİK ZİHNİYET Ekosistemi anlamadan ve sürüdülebilir olmadan, bu gezegende parlak bir geleceğimiz olmadığı çok açık. 21'inci yüzyılda iş dünyasında ekolojik zihniyet olmazsa olmazlar arasında.

4 DİJİTAL OKUR YAZARLIK Dijital beceriler günümüzde okumak ve yazmak kadar önemli. İşinizle ilgili program ve yazılımları yeterince kullanmanın dışında günlük hayatınızda da yükselen teknolojilere yer ayırmaya gayret göstermelisiniz.

5 YARATICILIK 21'inci yüzyıla girerken adı söylendiğinde hiçbir çıkarımda bulunamayacağımız yeni iş alanları bugün alışıldık hale geldi. Gelecekte de mevcut olanın dışında yeni çözüm önerileri sunabilen, yaratıcı insanlar bir adım öne çıkacak.

6 KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM Uluslarası birçok şirket, farklı milletlerden profesyonelleri istihdam ediyor. bu becerinin önümüzdeki yıllarda etkisi daha da artacak.