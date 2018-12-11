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Başarıyı getirecek 7 beceri

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İş dünyası artık okullarda verilen okuma, yazma ve matematik temel becerilerden farklı yetenekler talep ediyor. Peki bu çağda gençlerin iş dünyasına adım atmadan önce hangi becerilere sahip olması bekleniyor? Hollanda merkezli Dünya Eğitim Geleceği Vakfı geleceğin 7 becerisini belirledi...

  • 1

    KONSANTRASYON

    KONSANTRASYON
    Bilgi kirliliği, dikkat dağıtabilecek nesnelerin sayısı ve gündelik yaşamın hızı konsantrasyonu daha önce olmadığı kadar önemli hale getiriyor. Bu beceri, 21'inci yüzyılda gençlerin kazanması ve koruması gerekenlerin başında yer alıyor.
  • 2

    DUYGUSAL ZEKA

    DUYGUSAL ZEKA
    İş dünyasında başkalarının hislerini anlamamızı sağlayacak güçlü bir empati yeteneği çok değerli olacak.
  • 3

    EKOLOJİK ZİHNİYET

    EKOLOJİK ZİHNİYET
    Ekosistemi anlamadan ve sürüdülebilir olmadan, bu gezegende parlak bir geleceğimiz olmadığı çok açık. 21'inci yüzyılda iş dünyasında ekolojik zihniyet olmazsa olmazlar arasında.
  • 4

    DİJİTAL OKUR YAZARLIK

    DİJİTAL OKUR YAZARLIK
    Dijital beceriler günümüzde okumak ve yazmak kadar önemli. İşinizle ilgili program ve yazılımları yeterince kullanmanın dışında günlük hayatınızda da yükselen teknolojilere yer ayırmaya gayret göstermelisiniz.
  • 5

    YARATICILIK

    YARATICILIK
    21'inci yüzyıla girerken adı söylendiğinde hiçbir çıkarımda bulunamayacağımız yeni iş alanları bugün alışıldık hale geldi. Gelecekte de mevcut olanın dışında yeni çözüm önerileri sunabilen, yaratıcı insanlar bir adım öne çıkacak.
  • 6

    KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM

    KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM
    Uluslarası birçok şirket, farklı milletlerden profesyonelleri istihdam ediyor. bu becerinin önümüzdeki yıllarda etkisi daha da artacak.
  • 7

    KENDİ KENDİNE ÖĞRENME

    KENDİ KENDİNE ÖĞRENME
    Bugün öğrendiklerimizle tüm yaşamımızı geçirmemiz artık mümkün değil. Hayat öğrenme süreci için kendi kendine öğrenme becerisi kazanmalısınız. Böylelikle değişen dünyaya bir profesyonel olarak uyum sağlayabilirsiniz.
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