Başarıyı teşvik eden, motive edici karne görüşü örnekleri: "Kendine inan..."

MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERE KARNE GÖRÜŞÜ

"Yeni başlangıçlar seni bekliyor. Hayat yolculuğunda başarılar dilerim."



"Burada yazdıklarımız son değil, güzel bir hikâyenin başlangıcı. Yolun açık olsun."



"Mezun oluyorsun ama bu okulda bıraktığın iz hep kalacak. Gurur duyuyorum seninle."



"Hayat yolunda cesur adımlar atmaktan korkma. Potansiyelin büyük!"



"Gülümsemeyi, üretmeyi ve öğrenmeyi hiç bırakma. Seni unutmayacağım."



"Mezuniyetin kutlu olsun! Kalbinin sesini dinlemeyi hep hatırla."



"Zorlukları aşarak buraya kadar geldin. Şimdi daha da güçlüsün."



"Her son, yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolda sana başarılar diliyorum."



"Senin gibi bir öğrenciyi tanımak çok değerliydi. Yüzün hep gülsün."



"Kendine olan inancını hiç yitirme, ışığınla pek çok yolu aydınlatacaksın."



"Yıllar geçse de bu okul seni hep güzel hatırlayacak. Yolun açık, şansın bol olsun!"



"Artık mezunsun ama öğrenme yolculuğun hep sürecek. Merakını kaybetme!"



"Seninle geçirdiğimiz yıllar çok özeldi. Gönlüm hep seninle olacak."



"Hedeflerine ulaşmak için gerekli her şeye sahipsin. Yeter ki inanmaktan vazgeçme."



"İz bırakmak istedin ve bunu başardın. Hayatın sana güzel sürprizler getirsin."



