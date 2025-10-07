BAŞLADI | ALES/3 başvuru ekranı 2025: ALES başvuruları nasıl yapılır, sınav ne zaman? ÖSYM AİS başvuru sayfası

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES) 3. dönem başvuruları başladı ve gözler artık sınav tarihine çevrildi. Her yıl, yıl da 3 kez düzenlenen ALES ile birlikte, yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları şanslarını deniyor. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar 7 Ekim tarihinden itibaren Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden ALES başvurusunda bulunacak. Peki, 2025 ALES sınavı başvuruları nasıl yapılır, sınav ne zaman?

2025 ALES/3 başvurularının ne zaman başlayacağı, yüksek lisans yapmak isteyen adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında ALES başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan ALES takvimiyle birlikte yılın son ALES sınavı için tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, 2025 ALES/3 başvuruları nasıl yapılacak?

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), başvuruları 7 Ekim'de saat 10.00'dan itibaren başladı.

Sınava başvurular, 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ALES/3 SINAV TARİHİ

Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES/3) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.

