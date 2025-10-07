BAŞLADI | ALES/3 başvuru ekranı 2025: ALES başvuruları nasıl yapılır, sınav ne zaman? ÖSYM AİS başvuru sayfası

2025 ALES/3 başvurularının ne zaman başlayacağı, yüksek lisans yapmak isteyen adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında ALES başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan ALES takvimiyle birlikte yılın son ALES sınavı için tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, 2025 ALES/3 başvuruları nasıl yapılacak?