BAŞLADI | ALES/3 başvuru ekranı 2025: ALES başvuruları nasıl yapılır, sınav ne zaman? ÖSYM AİS başvuru sayfası
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES) 3. dönem başvuruları başladı ve gözler artık sınav tarihine çevrildi. Her yıl, yıl da 3 kez düzenlenen ALES ile birlikte, yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları şanslarını deniyor. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar 7 Ekim tarihinden itibaren Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden ALES başvurusunda bulunacak. Peki, 2025 ALES sınavı başvuruları nasıl yapılır, sınav ne zaman?
2025 ALES/3 başvurularının ne zaman başlayacağı, yüksek lisans yapmak isteyen adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında ALES başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan ALES takvimiyle birlikte yılın son ALES sınavı için tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, 2025 ALES/3 başvuruları nasıl yapılacak?