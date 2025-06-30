BAŞLADI | AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2025: AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ders başına ücret ne kadar?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte başladı. Bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, başarısız derslerini yaz okulu aracılığıyla telafi etmek ya da mezuniyet için gerekli kredilerini tamamlamayı hedefleniyor. 2025 AÖF yaz okulu kayıt ücretleri belli oldu. Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ders başına ücret ne kadar?
2024-2025 AÖF yaz okulu kayıtlarının başlamasıyla birlikte, AÖF öğrenciler kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. AÖF yaz okulu kayıtları için öğrenciler öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısına girerek almak istedikleri dersleri belirlemek zorunda olacak. Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ders başına ücret ne kadar?