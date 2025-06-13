BAŞLADI! DGS geç başvuruları 2025: DGS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

KİMLER GEÇ BAŞVURU YAPABİLİR?

DGS geç başvuru hakkı, normal başvuru süresini kaçıran ancak sınava katılmak isteyen tüm adaylar için bir fırsat sunuyor. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, sınava dair tüm haklardan eksiksiz şekilde yararlanabiliyor. Ancak geç başvurular sadece belirlenen gün içinde ve saat 23:59’a kadar yapılabiliyor.