BAŞLADI! DGS geç başvuruları 2025: DGS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için geç başvuru süreci başladı. Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmak için katıldığı DGS sınavına başvurularını zamanında yapamayan adaylar için son şans kapısı aralandı. Peki, DGS 2025 geç başvuru ne zaman sona erecek? Başvuru işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? İşte ayrıntılar...

BAŞLADI! DGS geç başvuruları 2025: DGS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? - 1

2025 DGS başvuru süreci bugün başladı. İki yıllık önlisans mezunlarının, dört yıllık lisans düzeyine yükselebilmek için katılım sağlayacakları DGS sınavı 20 Temmuz'da yapılacak. Sınava katılmak isteyen fakat başvurularını henüz yapmayan adaylar için son gün bugün olacak. Peki, 2025 DGS geç başvuru nasıl yapılır, geç başvurular ne zaman bitecek?

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BAŞLADI! DGS geç başvuruları 2025: DGS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? - 2

2025 DGS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden yayımlamıştı. DGS geç başvuru ekranı 13 Haziran tarihinde erişime açıldı.

Bu takvime göre, DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar alınacak.

Geç başvuru işlemleri yalnızca bir gün sürecek ve adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

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BAŞLADI! DGS geç başvuruları 2025: DGS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? - 3

KİMLER GEÇ BAŞVURU YAPABİLİR?

DGS geç başvuru hakkı, normal başvuru süresini kaçıran ancak sınava katılmak isteyen tüm adaylar için bir fırsat sunuyor. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, sınava dair tüm haklardan eksiksiz şekilde yararlanabiliyor. Ancak geç başvurular sadece belirlenen gün içinde ve saat 23:59’a kadar yapılabiliyor.

BAŞLADI! DGS geç başvuruları 2025: DGS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? - 4

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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