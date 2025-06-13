BAŞLADI! DGS geç başvuruları 2025: DGS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için geç başvuru süreci başladı. Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmak için katıldığı DGS sınavına başvurularını zamanında yapamayan adaylar için son şans kapısı aralandı. Peki, DGS 2025 geç başvuru ne zaman sona erecek? Başvuru işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? İşte ayrıntılar...
2025 DGS başvuru süreci bugün başladı. İki yıllık önlisans mezunlarının, dört yıllık lisans düzeyine yükselebilmek için katılım sağlayacakları DGS sınavı 20 Temmuz'da yapılacak. Sınava katılmak isteyen fakat başvurularını henüz yapmayan adaylar için son gün bugün olacak. Peki, 2025 DGS geç başvuru nasıl yapılır, geç başvurular ne zaman bitecek?