BAŞLADI | KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK ek yurt başvuru tarihleri
KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu. Ek kontenjanlarla üniversite eğitimi almaya hak kazanan adaylar için ek yurt başvuruları bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK ek yurt ve diğer kontenjanlar için başvuru işlemleri 17 Ekim tarihine kadar sürecek. Devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte, KYK ek yurt başvuru tarihleri ve diğer detaylar…
