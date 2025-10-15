BAŞLADI | KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK ek yurt başvuru tarihleri

Ek yerleştirmeyle birlikte ön lisans ve lisans bölümlerine yerleşen öğrenciler için KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu. KYK ek yurt başvuru işlemleri, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte gerçekleştirilebilecek. KYK ek yurt başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaylar için değerlendirme süreci başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer devlet kurumlarından aldığı bilgiler doğrultusunda öğrencinin ekonomik durumu, eğitim aldığı şehir ve diğer birçok kriteri dikkate alarak yurt desteği sağlayacak. Peki KYK yurt başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan takvim…