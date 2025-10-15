BAŞLADI | KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK ek yurt başvuru tarihleri

KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu. Ek kontenjanlarla üniversite eğitimi almaya hak kazanan adaylar için ek yurt başvuruları bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK ek yurt ve diğer kontenjanlar için başvuru işlemleri 17 Ekim tarihine kadar sürecek. Devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte, KYK ek yurt başvuru tarihleri ve diğer detaylar…

Ek yerleştirmeyle birlikte ön lisans ve lisans bölümlerine yerleşen öğrenciler için KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu. KYK ek yurt başvuru işlemleri, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte gerçekleştirilebilecek. KYK ek yurt başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaylar için değerlendirme süreci başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer devlet kurumlarından aldığı bilgiler doğrultusunda öğrencinin ekonomik durumu, eğitim aldığı şehir ve diğer birçok kriteri dikkate alarak yurt desteği sağlayacak. Peki KYK yurt başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan takvim…

KYK EK YURT BAŞVURULARI 2025-2026 BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka şifre almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK ek yurt başvuru işlemleri 17 Ekim saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Adaylar, sistemde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alarak başvurularını son dakikalara bırakmamalıdır.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru sırasında öğrencileri verdiği bilgiler doğrultusunda ek yurt başvurularını değerlendirecek. Öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve diğer birçok bilgi dikkate alınacak. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciye yurt desteği sağlanacak. 

İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK 

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

