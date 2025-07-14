BAŞLADI | LGS tercih ekranı 2025: LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? (MEB e-Okul LGS tercih robotu)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 tercihleri bugün itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün erişime açılan LGS tercih ekranıyla birlikte yüz binlerce öğrenci, sınavdan aldıkları sözel ve sayısal puanlara göre lise tercihi yapmaya başlayacak. Bakanlık tarafından, öğrencilere destek sağlaması için erişime açılan LGS tercih robotuyla birlikte, öğrenciler tercih listeleme kriterlerini bulundukları illere göre belirleyecek ve geçtiğimiz yılın Türkiye geneli yüzdelik dilimlerine göre tercihlerde fikir sahibi olabilecek. Peki, 2025 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul LGS tercih ekranı.
2025 LGS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağı, tercih işlemlerinin bugün başlamasıyla birlikte milyonlarca ortaöğretim öğrencisinin gündeminde yer alıyor. MEB'e bağlı e-Okul adresi üzerinden erişime açılan LGS tercihleri sonrasında binlerce öğrenci tercih robotundan da faydalanarak tercihlerini yapacak. Güzel ve donanımlı bir lisede okuyabilmek için tercih yapacak olan öğrenciler, LGS tercih robotu sayesinde daha rahat bir tercih işlemi gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul LGS tercih ekranı.