BAŞLADI | YKS ek tercih kılavuzu 2025: YKS ek tercihler nasıl, nereden yapılır? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM'ye bağlı Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı ve ek tercihler başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin boş kontenjanları dün açıklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden bugün erişime açılan YKS ek tercih ekranıyla birlikte, adaylar bir programa kayıt hakkı kazanabilmek için tercihlerini yapacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler nasıl, nereden yapılır? İşte YKS ek tercih kılavuzuyla birlikte 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi
