BAŞLADI | YKS ek tercih kılavuzu 2025: YKS ek tercihler nasıl, nereden yapılır? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi

YKS ek tercih kılavuzu 2025: YKS ek tercihler nasıl, nereden yapılır? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM'ye bağlı Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı ve ek tercihler başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin boş kontenjanları dün açıklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden bugün erişime açılan YKS ek tercih ekranıyla birlikte, adaylar bir programa kayıt hakkı kazanabilmek için tercihlerini yapacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler nasıl, nereden yapılır? İşte YKS ek tercih kılavuzuyla birlikte 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi

Üniversite hayali kuran binlerce aday için 2025 YKS ek tercih süreci bugün itibarıyla başladı. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen ya da tercih ettiği bölümde kontenjanlar dolduğu için sonuç alamayan adaylar, ek tercih dönemiyle yeniden şanslarını deneyecek. Peki, YKS ek tercihler nasıl, nereden yapılır? İşte 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi.

2025 YKS EK TERCİHLER BAŞLADI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından alınmaya başladı.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek

YKS EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi ek tercihlerde de belirli bir işlem ücreti olacak. 2025 için bu ücret 130 TL olarak belirlendi. Ücreti yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

YKS ek tercih sürecine katılabilecek adaylar şunlardır:

İlk yerleştirme sonucunda hiçbir üniversiteye yerleşemeyenler,

Yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların boşalttığı kontenjanlardan yararlanmak isteyenler,

İlk tercihlerde puanı yeterli olmadığı için bölümlere giremeyen ama ek kontenjanlardan faydalanmak isteyen adaylar.

Bu nedenle ek tercih, üniversite kapısından içeri adım atamamış adaylar için ikinci bir şans niteliği taşıyor.

EK TERCİH KILAVUZUYLA 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

2025 YKS sonuçlarına göre üniversitelerde kalan boş kontenjanlar için ek tercih süreci bugün başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ek tercih kılavuzuyla birlikte üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

