Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırılacak mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istenen maddeleri
Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu değerlendirecek. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırılacak mı? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istenen maddeleri...
Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yapılabn başvuruyu, Genel Kurul gündeminde karara bağlayacak.