Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırılacak mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istenen maddeleri

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu değerlendirecek. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırılacak mı? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istenen maddeleri...

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırılacak mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istenen maddeleri - 1

Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yapılabn başvuruyu, Genel Kurul gündeminde karara bağlayacak.

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Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırılacak mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istenen maddeleri - 2

İPTALİ İSTENEN MADDELER

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırılacak mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istenen maddeleri - 3

ÜÇ KARİYER BASAMAĞINA AYRILDI

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırılacak mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istenen maddeleri - 4

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

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