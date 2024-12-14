Başvuru ve sınav tarihi belli oldu: 2025 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli personelin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek amacı ile düzenlenen DİB-MBSTS'nin 2025 takvimi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli olan imamlar, müezzinler, Kur'an kursu öğreticileri ve vaizler için düzenlenen sınav, gelecek yıl nisan ayında organize edilecek.