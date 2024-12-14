Başvuru ve sınav tarihi belli oldu: 2025 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2025-DİB-MBSTS) katılm sağlama planı olan adaylar, başvuru ve oturum tarihini merak ediyor. Peki, 2025 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak?

Başvuru ve sınav tarihi belli oldu: 2025 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli personelin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek amacı ile düzenlenen DİB-MBSTS'nin 2025 takvimi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli olan imamlar, müezzinler, Kur'an kursu öğreticileri ve vaizler için düzenlenen sınav, gelecek yıl nisan ayında organize edilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Başvuru ve sınav tarihi belli oldu: 2025 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? - 2

2025 DİB-MBSTS NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 12 Nisan 2025'te yapılacak.

6 Mayıs 2025 tarihinde ise sınavın sonuçları ilan edilecek.

Başvuru ve sınav tarihi belli oldu: 2025 DİB-MBSTS ne zaman yapılacak? - 3

2025 DİB-MBSTS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-DİB-MBSTS başvuruları, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak.

DAHA FAZLA GÖSTER