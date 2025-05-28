Başvurular başladı! Öğretmen il dışı atama takvimi 2025: MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci başladı. Öğretmenler il dışı atama için başvurları 28 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde yapabilecek. Başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden başvuru formu doldurularak gerçekleştirilebiliyor. Atamalar ise başvuruların hemen ardından olacak. 27 Haziran'da ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri yapılacak. MEB öğretmenlerin il dışı atama başvurusu ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ilişkin il dışı atama takvimini duyurdu. Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.