Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınavı soru ve cevaplarının geçtiğimiz günlerde erişime açılmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler 02.08.2022 - 12:01

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

17 Temmuz'da gerçekleşen bekçilik sınavının sonuçları tarafından açıklanacak.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi sürerken sonuçların açıklanacağı tarih de belli oldu.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Peki bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları, için tarih belli oldu. 

Sonuçlar, 05 Ağustos'ta www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

Yazılı sınavda başarılı olanlarsa fiziki yeterlilik sınavına alınacak. 

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Sınavda; adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 6

Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.

Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemez.

Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden www.pa.edu.tr duyuruluyor.

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