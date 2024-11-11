BESYO ek tercihleri: 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), düzenlenen 2024 Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri sona erdi. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek. Peki, 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım saat 23.59'a kadar sürdü. İşte, 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgiler...