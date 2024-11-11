BESYO ek tercihleri: 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), düzenlenen 2024 Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri sona erdi. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek. Peki, 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BESYO ek tercihleri: 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım saat 23.59'a kadar sürdü. İşte, 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgiler...

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BESYO ek tercihleri: 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

2024 Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım'da sona erecek.

BESYO ek tercihleri: 2024-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Bu tarihten sonra başlayacak değerlendirme işlemlerinin ardından ortalama 1 hafta içinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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