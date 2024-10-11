BESYO tercih sonuçları açıklandı: BESYO kayıtları ne zaman? (2024 ÖSYM ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı)

BESYO tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. BESYO alımı için ÖSYM tarafından alınan Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihleri sonrasında, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. BESYO tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sorgulanabilecek. BESYO kayıt işlemleri için tarihler de belli oldu. İşte 2024 ÖSYM ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı.

BESYO tercih sonuçları açıklandı: BESYO kayıtları ne zaman? (2024 ÖSYM ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı) - 1

2024 BESYO tercih sonuçları açıklandı. Kariyer planlamalarını spor üzerine yapan adayların katılım sağladığı Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nın (ÖZYES) ardından tercih sonuçları duyurusu yapıldı. Tercih sonuçları göre kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihlerde belli oldu. İşte 2024 BESYO tercih sonuçları sorgulama.

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BESYO tercih sonuçları açıklandı: BESYO kayıtları ne zaman? (2024 ÖSYM ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı) - 2

2024 BESYO TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

BESYO TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BESYO tercih sonuçları açıklandı: BESYO kayıtları ne zaman? (2024 ÖSYM ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı) - 3

BESYO KAYITLARI NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

BESYO tercih sonuçları açıklandı: BESYO kayıtları ne zaman? (2024 ÖSYM ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı) - 4

BESYO YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILIR?

Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programları için TYT'de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).

Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini incelemelerinde yarar görülmektedir.

Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde OBP'si yüksek olana öncelik verilecektir.

Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzere genel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır.

Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarından ilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjana aktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacak.

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