BESYO tercih sonuçları açıklandı: BESYO kayıtları ne zaman? (2024 ÖSYM ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı)
BESYO tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. BESYO alımı için ÖSYM tarafından alınan Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihleri sonrasında, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. BESYO tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sorgulanabilecek. BESYO kayıt işlemleri için tarihler de belli oldu. İşte 2024 ÖSYM ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı.
2024 BESYO tercih sonuçları açıklandı. Kariyer planlamalarını spor üzerine yapan adayların katılım sağladığı Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nın (ÖZYES) ardından tercih sonuçları duyurusu yapıldı. Tercih sonuçları göre kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihlerde belli oldu. İşte 2024 BESYO tercih sonuçları sorgulama.