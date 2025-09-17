BESYO tercih süreci sona eriyor: ÖZYES tercih sonuç tarihi için gözler ÖSYM'de
Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tercih süreci sona eriyor. Öğrenciler, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak sonuçlar için adaylar heyecanla bekleyişini sürdürüyor.
ÖSYM, (2025-ÖZYES) Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçlarını 8 Eylül 2025, saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açılmıştı. Sonuçların ilan edilmesi ardından tercih sürec 11 Eylül 2025 tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini, 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.