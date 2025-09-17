BESYO tercih süreci sona eriyor: ÖZYES tercih sonuç tarihi için gözler ÖSYM'de

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tercih süreci sona eriyor. Öğrenciler, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak sonuçlar için adaylar heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

ÖSYM, (2025-ÖZYES) Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçlarını 8 Eylül 2025, saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açılmıştı. Sonuçların ilan edilmesi ardından tercih sürec 11 Eylül 2025 tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini, 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl ÖZYES tercihleri 2-7 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 11 Ekim 2025 tarihinde duyurulmuştu. 2025 ÖZYES tercih sonuçlarının tercih sürecinin sona ermesinden kısa bir süre sonra, 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.


Adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

KAYIT SÜRECİ

2025-ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir. ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

