BESYO tercih takvimi merak konusu oldu: Tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de
ÖSYM tarafından 2025-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları erişime açıldı. Sonuçların duyurulması ardından gözler tercih takvimine çevrildi.
2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemleri ilk kez ÖSYM tarafından yapılacak. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon gibi bölümlerin kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzunda yer alacak.