BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi açıklandı
BİLSEM 2025 sınav süreci devam ederken gözler sonuç takvimine çevrildi. Ön değerlendirmelerin tamamlanmasını bekleyen öğrenciler ve veliler, MEB tarafından yayımlanan takvimi incleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasına kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında yapılan ön değerlendirmelerin sonuçları için bekleyiş devam ediyor.