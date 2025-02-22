BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi açıklandı

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre ön değerlendirme işlemleri 23 Şubat’ta sona erecek. Ön değerlendirme işlemleri bireysel olarak yapılırken sonuçlar ise tüm öğrenciler için aynı anda açıklanacak. MEB’in paylaştığı takvime göre ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat tarihinde duyurulacak.