BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi açıklandı

BİLSEM 2025 sınav süreci devam ederken gözler sonuç takvimine çevrildi. Ön değerlendirmelerin tamamlanmasını bekleyen öğrenciler ve veliler, MEB tarafından yayımlanan takvimi incleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasına kaç gün kaldı?

BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi açıklandı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında yapılan ön değerlendirmelerin sonuçları için bekleyiş devam ediyor.

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BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi açıklandı - 2

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre ön değerlendirme işlemleri 23 Şubat’ta sona erecek. Ön değerlendirme işlemleri bireysel olarak yapılırken sonuçlar ise tüm öğrenciler için aynı anda açıklanacak. MEB’in paylaştığı takvime göre ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat tarihinde duyurulacak.

BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi açıklandı - 3

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Veliler ve öğrenciler, MEB’in resmi sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilirler. Sonuçların açıklanmasının ardından bireysel değerlendirme aşamasına geçilecek ve başarılı öğrenciler yetenek alanlarına göre BİLSEM’e yerleştirilecek.

BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi açıklandı - 4

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar ön değerlendirme uygulama sonuçlarına 03-07 Mart 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

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