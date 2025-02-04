BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonucu için şubat ayı işaret edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen BİLSEM sürecinde, adaylar önce genel yetenek, resim ve müzik alanlarında grup tarama uygulamasına katıldı. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler, bir sonraki adım olan bireysel değerlendirme sürecine davet edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, hangi alanlarda yetenekli olduklarını gösteren bireysel değerlendirme randevularına yönlendirilecek.