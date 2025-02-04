BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonucu için şubat ayı işaret edildi
Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Ön değerlendirme süreci devam ederken gözler BİLSEM sonuç tarihine çevrildi. BİLSEM ön değerlendirme sonucu için şubat ayı işaret edildi. Peki, BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavına katılan öğrenciler ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Yaklaşık iki ay süren ön değerlendirme sınavları, bu ay itibarıyla tamamlanacak. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar, ön değerlendirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini ve bireysel değerlendirme aşamasının hangi tarihlerde gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.