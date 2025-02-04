BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonucu için şubat ayı işaret edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Ön değerlendirme süreci devam ederken gözler BİLSEM sonuç tarihine çevrildi. BİLSEM ön değerlendirme sonucu için şubat ayı işaret edildi. Peki, BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonucu için şubat ayı işaret edildi - 1

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavına katılan öğrenciler ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Yaklaşık iki ay süren ön değerlendirme sınavları, bu ay itibarıyla tamamlanacak. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar, ön değerlendirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini ve bireysel değerlendirme aşamasının hangi tarihlerde gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.


EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonucu için şubat ayı işaret edildi - 2

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen BİLSEM sürecinde, adaylar önce genel yetenek, resim ve müzik alanlarında grup tarama uygulamasına katıldı. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler, bir sonraki adım olan bireysel değerlendirme sürecine davet edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, hangi alanlarda yetenekli olduklarını gösteren bireysel değerlendirme randevularına yönlendirilecek.

BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonucu için şubat ayı işaret edildi - 3

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecek. Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. İ

BİLSEM 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonucu için şubat ayı işaret edildi - 4

BİREYSEL DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

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