BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde bireysel değerlendirme aşamasına geçiliyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında, bireysel değerlendirme aşamasına geçiliyor. Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Uygulamalar ise nisan - haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.