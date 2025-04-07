BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde bireysel değerlendirme aşamasına geçiliyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman?

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında, bireysel değerlendirme aşamasına geçiliyor. Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Uygulamalar ise nisan - haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi) - 2

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları sürecine dair ayrıntılara kulavuzda yer verildi. Takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirmeler  14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi) - 3

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi) - 4

KAYIT TAKVİMİ

Süreci başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin BİLSEM kayıtları 28 Temmuz- 29 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt yaptırabilecekler.

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