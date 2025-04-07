BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında, bireysel değerlendirme aşamasına geçiliyor. Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Uygulamalar ise nisan - haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.