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BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimi 2025

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Güncellenen takvim doğrultusunda BİLSEM bireysel değerlendirmeleri nisan ayı itibariyle başlayacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman başlayacak/bitecek?

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimi 2025 - 1

2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme aşamasıyla devam ediyor. Ön değerlendirme süreci ardından bireysel değerlendirmeler için randevu aşamasına geçilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimi 2025 - 2

RANDEVULAR 17 MART İTİBARİYLE BAŞLIYOR

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Uygulamalar ise 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimi 2025 - 3

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN?

Güncellenen takvim doğrultusunda BİLSEM bireysel değerlendirmeleri14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak. Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda öğrenciler yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimi 2025 - 4

KAYIT TAKVİMİ

Süreci başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin BİLSEM kayıtları 28 Temmuz- 29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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