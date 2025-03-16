BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimi 2025
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Güncellenen takvim doğrultusunda BİLSEM bireysel değerlendirmeleri nisan ayı itibariyle başlayacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman başlayacak/bitecek?
2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme aşamasıyla devam ediyor. Ön değerlendirme süreci ardından bireysel değerlendirmeler için randevu aşamasına geçilecek.