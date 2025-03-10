BİLSEM bireysel değerlendirme sınav takvimi: BİLSEM 2025 bireysel değerlendirmeler ne zaman başlayacak?
2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci devam ediyor. Ön değerlendirme süreci ardından BİLSEM bireysel değerlendirme takviminin ayrıntıları merak konusu oldu. Takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirmeleri nisan ayı itibariyle başlayacak. Peki, BİLSEM 2025 bireysel değerlendirmeler ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024- 1 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ön değerlendirme değerlendirmelerinin tamamlanması ardından 7 Mart Cuma günü sonuç duyurusu geldi. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.