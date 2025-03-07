BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman başlıyor? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri)
2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı. Ön değerlendirme süreci ardından gözler bireysel değerlendirme takvimine çevrildi. Ön değerlendirme aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, bireysel değerlendirmelere katılabilecek. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman başlıyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024- 1 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ön değerlendirme değerlendirmelerinin tamamlanması ardından 7 Mart Cuma günü sonuç duyurusu geldi. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.