BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman başlıyor? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri)

2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024- 1 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ön değerlendirme değerlendirmelerinin tamamlanması ardından 7 Mart Cuma günü sonuç duyurusu geldi. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.