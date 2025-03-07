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BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman başlıyor? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri)

2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı. Ön değerlendirme süreci ardından gözler bireysel değerlendirme takvimine çevrildi. Ön değerlendirme aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, bireysel değerlendirmelere katılabilecek. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman başlıyor?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman başlıyor? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri) - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024- 1 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ön değerlendirme değerlendirmelerinin tamamlanması ardından 7 Mart Cuma günü sonuç duyurusu geldi. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman başlıyor? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri) - 2

BİLSEM TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

Ön değerlendirme sonuç tarihinin ileri bir tarihe alınması nedeniyle BİLSEM’in 2025 takvimi de değişmiş oldu. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman başlıyor? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri) - 3

BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Uygulamalar ise 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak. Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman başlıyor? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri) - 4
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman başlıyor? (BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri) - 5

KAYIT TAKVİMİ

Süreci başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin BİLSEM kayıtları 28 Temmuz- 29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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