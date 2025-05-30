BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM BİLSEM bireysel değerlendirme süreci devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 27 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, ardından bireysel değerlendirme süreci başladı. Haftalar sürecek olan Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları için temmuz ayı işaret edildi.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, 4 Temmuz 2025 tarihinde kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, bireysel değerlendirme sonuçlarını MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilirler

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

BİLSEM KAYIT TARİHİ

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.  BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

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