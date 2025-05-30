BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, ardından bireysel değerlendirme süreci başladı. Haftalar sürecek olan Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları için temmuz ayı işaret edildi.