BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM BİLSEM bireysel değerlendirme süreci devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 27 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, ardından bireysel değerlendirme süreci başladı. Haftalar sürecek olan Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları için temmuz ayı işaret edildi.