BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM 2024 sonuç tarihini paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirmeler yapılıyor. Bireysel değerlendirme işlemlerini tamamlayan öğrenciler ve velilerin gündeminde sonuç takvimi var. Peki, Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM 2024 sonuç tarihini paylaştı - 1

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimine yer verildi. Takvim doğrultusunda 26 Mayıs 2024'te başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 
 

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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM 2024 sonuç tarihini paylaştı - 2

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM 2024 sonuç tarihini paylaştı - 3

Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM 2024 sonuç tarihini paylaştı - 4

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

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