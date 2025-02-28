BİLSEM güncel sonuç tarihi 2025: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı meb.gov.tr

BİLSEM sonuçlar merakla beklenirken Milli Eğitim bakanlığı yeni takvimi duyurdu. 13 ilde geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle BİLSEM ön değerlendirme işlemi yapılamadı ve sınav sonuçlarının açıklanması da ertelendi. BİLSEM ön değerlendirme işlemleri normal takvime göre 21 Aralık’ta başladı ve 23 Şubat’ta tamamlanması bekleniyordu. Bu nedenle bazı illerde ön değerlendirme 1 Mart tarihinde düzenlenecek. MEB, yeni BİLSEM sınav sonuç tarihini duyurdu. Peki BİLSEM sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

BİLSEM güncel sonuç tarihi 2025: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı meb.gov.tr - 1

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 6 oturumda ve online olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme işlemleri ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılıyor.  Öte yandan  yapılan son açıklamaya göre hava şartları nedeniyle Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerinde ön değerlendirmeler 1 Mart tarihinde düzenlenecek ve sonuç tarihi de  bu sebeple değişecek. 2025 BİLSEM sınav sonuç tarihi ve takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM güncel sonuç tarihi 2025: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı meb.gov.tr - 2

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından daha önce yayımlanan takvime göre, BİLSEM'in 23 Şubat günü tamamlanan ön değerlendirme işlemleri sonuçlarının 28 Şubat'ta meb.gov.tr'den ilan edilmesi bekleniyordu ancak paylaşılan yeni takvimde sonuçların 7 Mart günü erişime açılacağı yer alıyor.

BİLSEM SONUÇ EKRANI

BİLSEM güncel sonuç tarihi 2025: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı meb.gov.tr - 3

Yayımlanan güncel BİLSEM takvimine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

''Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024-23 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak şekilde planlanmıştır. Ancak ülkemizin bazı bölgelerinde yaşanan hava muhalefetinden dolayı Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerimizde uygulamalar 1 Mart 2025 tarihine ertelenmiştir.

Ön değerlendirme uygulamalarının ülkemiz genelinde belirtilen tarihlerde tamamlanamaması nedeniyle 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuz'unda yer alan takvim güncellenmiştir.''

BİLSEM güncel sonuç tarihi 2025: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı meb.gov.tr - 4

YENİ TAKVİM BELLİ OLDU

7 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulam sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz -29 Ağustos 2025. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

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