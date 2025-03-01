BİLSEM güncel sonuç tarihi 2025: meb.gov.tr'den BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?
BİLSEM sonuçlar merakla beklenirken Milli Eğitim bakanlığı yeni takvimi duyurdu. 13 ilde geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle BİLSEM ön değerlendirme işlemi yapılamadı ve sınav sonuçlarının açıklanması da ertelendi. BİLSEM ön değerlendirme işlemleri normal takvime göre 21 Aralık’ta başladı ve 23 Şubat’ta tamamlanması bekleniyordu. Bu nedenle bazı illerde ön değerlendirme 1 Mart tarihinde düzenlenecek. MEB, yeni BİLSEM sınav sonuç tarihini duyurdu. Peki BİLSEM sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 6 oturumda ve online olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme işlemleri ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılıyor. Öte yandan yapılan son açıklamaya göre hava şartları nedeniyle Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerinde ön değerlendirmeler 1 Mart tarihinde düzenlenecek ve sonuç tarihi de bu sebeple değişecek. 2025 BİLSEM sınav sonuç tarihi ve takvimi...