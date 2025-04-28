BİLSEM kayıt tarihi 2025: Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezlerin öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde sona kısa süre kaldı. 2024 yılı Ekim ayında başlayan BİLSEM öğrenci alımı sürecinde sıra bireysel değerlendirme sınavlarında. Öğrenciler 14 Nisan'dan itibaren bireysel değerlendirme uygulamalarına katılım sağlıyor. Peki, 2025 BİLSEM kayıtları ne zaman?

BİLSEM kayıt tarihi 2025: Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

BİLSEM sınav sonuç tarihi için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler genel zhinsel, resim ve müzük yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirilmelere tabi tutuluyor. Sınav sonuçlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt hakkı kazanıyor. İşte, BİLSEM sınav sonuç tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM kayıt tarihi 2025: Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM'lere öğrenci alımı süreci son bulmak üzere. Öğrenciler 14 Nisan - 27 Haziran tarihlerinde bireysel değerlendirme sınavlarına katılıyor. Arından sonuçlar 4 Temmuz günü ilan edilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz'da olacak.

BİLSEM kayıt tarihi 2025: Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Resim ve müzik yetenek alanları için sınava katılacak öğrenciler, giriş belgelerinde belirtilen saatten otuz dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya
alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır
bulunmalılar.

Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılıyor.

BİLSEM kayıt tarihi 2025: Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

BİLSEM KAYIT TARİHİ

Başarılı bulunan öğrenciler 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihlerinde BİLSEM'lere kayıt olacak.

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