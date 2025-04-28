BİLSEM kayıt tarihi 2025: Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Resim ve müzik yetenek alanları için sınava katılacak öğrenciler, giriş belgelerinde belirtilen saatten otuz dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya

alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır

bulunmalılar.



Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılıyor.