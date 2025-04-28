BİLSEM kayıt tarihi 2025: Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Merkezlerin öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde sona kısa süre kaldı. 2024 yılı Ekim ayında başlayan BİLSEM öğrenci alımı sürecinde sıra bireysel değerlendirme sınavlarında. Öğrenciler 14 Nisan'dan itibaren bireysel değerlendirme uygulamalarına katılım sağlıyor. Peki, 2025 BİLSEM kayıtları ne zaman?
BİLSEM sınav sonuç tarihi için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler genel zhinsel, resim ve müzük yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirilmelere tabi tutuluyor. Sınav sonuçlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt hakkı kazanıyor. İşte, BİLSEM sınav sonuç tarihi...