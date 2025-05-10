BİLSEM kayıt tarihi: BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıtlar hangi tarihte yapılacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 14 Nisan - 27 Haziran tarihleri arasında sürecek. Sonuçlar ise 4 Temmuz'da açıklanacak.



Resim ve müzik alanında sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgesinde yer alan saatten 30 dakika önce sınav yerinde olmalı. Zihinsel yetenek alanı için ise sınav giriş belgesindeki saatte sınav yerinde bulunulması yeterli olacak.