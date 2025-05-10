BİLSEM kayıt tarihi: BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıtlar hangi tarihte yapılacak?
Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci alımı süreci devam ediyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin zihinsel, resim ve müzik alanlarındaki yeteneklerine göre eğitim alabildikleri BİLSEM'lerde bireysel değerlendirme aşaması 14 Nisan - 27 Haziran tarihlerine kadar devam edecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman?
BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sınav sonuçları, katılım sağlayan öğrencilerin ebeveynleri tarafından merakla bekleniyor. 2024 yılı sonunda başlayan öğrenci kabul süreci 29 Ağustos'ta son buluyor. İşte, BİLSEM takvimi...