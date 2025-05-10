BİLSEM kayıt tarihi: BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıtlar hangi tarihte yapılacak?

Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci alımı süreci devam ediyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin zihinsel, resim ve müzik alanlarındaki yeteneklerine göre eğitim alabildikleri BİLSEM'lerde bireysel değerlendirme aşaması 14 Nisan - 27 Haziran tarihlerine kadar devam edecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman?

BİLSEM kayıt tarihi: BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıtlar hangi tarihte yapılacak? - 1

BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sınav sonuçları, katılım sağlayan öğrencilerin ebeveynleri tarafından merakla bekleniyor. 2024 yılı sonunda başlayan öğrenci kabul süreci 29 Ağustos'ta son buluyor. İşte, BİLSEM takvimi...

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BİLSEM kayıt tarihi: BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıtlar hangi tarihte yapılacak? - 2

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 14 Nisan - 27 Haziran tarihleri arasında sürecek. Sonuçlar ise 4 Temmuz'da açıklanacak.

Resim ve müzik alanında sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgesinde yer alan saatten 30 dakika önce sınav yerinde olmalı. Zihinsel yetenek alanı için ise sınav giriş belgesindeki saatte sınav yerinde bulunulması yeterli olacak.

BİLSEM kayıt tarihi: BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıtlar hangi tarihte yapılacak? - 3

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemi 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında olacak.

7-11 Temmuz'da bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazlar alınacak,

14-25 Temmuz'da ise itiraz sonuçları açıklanacak.

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