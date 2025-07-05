BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? (2025 BİLSEM kayıt takvimi)

2024–2025 eğitim öğretim yılı BİLSEM bireysel değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar 4 Temmuz 2025 tarihinde MEB tarafından açıklandı. Sonuç duyurusu ardından kayıt takvimi bir kez daha gündeme geldi. Öğrenciler, temmuz ayının son günlerinden itiberen kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki,BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?