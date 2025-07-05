BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? (2025 BİLSEM kayıt takvimi)
Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?
2024–2025 eğitim öğretim yılı BİLSEM bireysel değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar 4 Temmuz 2025 tarihinde MEB tarafından açıklandı. Sonuç duyurusu ardından kayıt takvimi bir kez daha gündeme geldi. Öğrenciler, temmuz ayının son günlerinden itiberen kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki,BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?