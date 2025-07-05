BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? (2025 BİLSEM kayıt takvimi)

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?

BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? (2025 BİLSEM kayıt takvimi) - 1

2024–2025 eğitim öğretim yılı BİLSEM bireysel değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar 4 Temmuz 2025 tarihinde MEB tarafından açıklandı. Sonuç duyurusu ardından kayıt takvimi bir kez daha gündeme geldi. Öğrenciler, temmuz ayının son günlerinden itiberen kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki,BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?

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BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? (2025 BİLSEM kayıt takvimi) - 2

İTİRAZ BAŞVURU TAKVİMİ

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacak.

BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? (2025 BİLSEM kayıt takvimi) - 3

BİLSEM KAYIT TAKVİMİ

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt dönemi, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Ağustos 2025 Cuma günü sona erecek.

BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? (2025 BİLSEM kayıt takvimi) - 4

Veliler, bu tarihler arasında kazandığınız BİLSEM merkezlerine gerekli belgelerle şahsen başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Kayıt sürecine dair evrak gereksinimleri ve başvuru usulleri ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitelerinde ilan edilecektir.

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