BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM 2025 kayıt takvimi
2024-2025 eğitim öğretim yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alma hakkı kazanan öğrenciler belli oldu. 4 Temmuz'da açıklanan bireysel değerlendirme sonuçlarının ardından, kayıt hakkı elde eden aileler sürecin detaylarını araştırmaya başladı. Peki BİLSEM'e kayıtlar ne zaman yapılacak? Kayıt sürecinde hangi belgeler gerekiyor?
14 Nisan ile 27 Haziran 2025 tarihleri arasında yetenek alanlarına yönelik yapılan BİLSEM bireysel değerlendirmelerin sonuçları kısa süre önce duyuruldu. Bu gelişmenin ardından, kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve kayıt için hangi belgelerin gerektiği merak konusu oldu.