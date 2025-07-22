BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM 2025 kayıt takvimi

14 Nisan ile 27 Haziran 2025 tarihleri arasında yetenek alanlarına yönelik yapılan BİLSEM bireysel değerlendirmelerin sonuçları kısa süre önce duyuruldu. Bu gelişmenin ardından, kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve kayıt için hangi belgelerin gerektiği merak konusu oldu.