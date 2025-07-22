BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM 2025 kayıt takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alma hakkı kazanan öğrenciler belli oldu. 4 Temmuz'da açıklanan bireysel değerlendirme sonuçlarının ardından, kayıt hakkı elde eden aileler sürecin detaylarını araştırmaya başladı. Peki BİLSEM'e kayıtlar ne zaman yapılacak? Kayıt sürecinde hangi belgeler gerekiyor?

BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM 2025 kayıt takvimi - 1

14 Nisan ile 27 Haziran 2025 tarihleri arasında yetenek alanlarına yönelik yapılan BİLSEM bireysel değerlendirmelerin sonuçları kısa süre önce duyuruldu. Bu gelişmenin ardından, kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve kayıt için hangi belgelerin gerektiği merak konusu oldu.

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BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM 2025 kayıt takvimi - 2

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre bilim ve sanat merkezlerine başvuracak öğrencilerin kayıt işlemleri ise 28 Temmuz-29 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Kayıt sürecinde istenen belgeler ve prosedürler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM 2025 kayıt takvimi - 3

BİLSEM’e kayıt yaptırmak isteyen veliler, gerekli belgeleri önceden hazırlayarak süreci kolaylaştırabilirler.

BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM 2025 kayıt takvimi - 4

BİLSEM KAYITLARI İÇİN NELER GEREKLİ?

1. Kazandı Belgesi Çıktısı

2. Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir)

3. İkametgâh Belgesi

4. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi

5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)

6. Kayıt Formu (BİLSEM’den verilecek)

7. Sosyal Medya Veli İzin Belgesi (BİLSEM’den verilecek)

8. Veli Muvafakat Belgesi (BİLSEM’den verilecek)

9. Taahhütname (BİLSEM’den verilecek)

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