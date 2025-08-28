BİLSEM kayıtları son buluyor! 2025 BİLSEM dersleri ne zaman başlar? Bilim ve Sanat Merkezleri hakkında merak edilenler

Bilim ve Sanat Merkezlerimizde (BİLSEM) sınav aşamaları tamamlandı ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt süreci devam ediyor. Kayıt için velilerin son başvuru günü ise 29 Ağustos olarak açılandı. BİLSEM'lere kaydolan öğrencilerin eğitim dönemi, kayıtla beraber başlar. Devam zorunluluğu olan Bilim ve Sanat Merkezleri'nde 5 aşamalı bir eğitim programı uygulanır. BİLSEM'lerde sınıf geçme, kalma, not alma gibi durumlar söz konusu değildir. İşte, BİLSEM hakkında detaylar...

MEB tarafından 2025-2026 BİLSEM süreci tamamlandı. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenekleri alanlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri, şahsen il ve ilçe bilim ve sanat merkezlerine başvuruda bulunuyor. BİLSEM'lerde eğitim ücretsiz olarak verilir, örgün eğitimden farklıdır. Öğrenci normal eğitimi dışında BİLSEM'de derslere katılır. Yeni eğitim yılında ise BİLSEM için son kayıt günü 29 Ağustos olarak duyurulmuştu.

BİLSEM KAYIT İÇİN SON GÜN!

BİLSEM'lere kayıtları, öğrencinin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumunun bulunduğu il ve ilçe bilim ve sanat merkezlerine velinin şahsen başvurusu ile yapılır. Kayıt aşamasında şu evraklar istenir;
1-Kayıt Formu
2-Veli Muvafakat Belgesi
3-Örgün Eğitim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi
4- Fotoğraf
5- Öğrenci kimlik fotokopisi

BİLSEM'DE DEĞERLENDİRME

BİLSEM'lerde sınav, not verme gibi durumlar söz konusu değildi. Bunu yerine, 5 aşamalı gerçekleşen eğitimlerde değerlendirmeler danışman öğretmenlerce yapılır.

BİLSEM modülündeki “eğitim programı değerlendirme tablosu”n daki ilgili alan öğretmenler tarafından doldurulur. Bu alanlara, tüm programlar boyunca öğrencilerin gözlemlenerek elde edilen veriler kaydedilir. Bu tablolar ise öğrenciye ait dosyada tutulur. Her program sonunda öğrencilerin durumları BİLSEM Öğretmenler Kurulunda değerlendirilir. Programlardan yararlanamadığı oy çokluğu ile kararlaştırılan öğrencinin BİLSEM'le ilişiği kesilir.

BİLSEM'DE EĞİTİM

BİLSEM'lerde genellikle 2-6 kişilik sınıflar mevcuttur. Eğitim ücretsizdir ve üniforma uygulaması yoktur. BİLSEM'de eğitim, kayıtla beraber başlar.der

Bilim ve Sanat Merkezlerinde program, MEB'in hazırladığı ortak çalışma takvimine göre ilerler. Öğrenci, örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra BİLSEM'e gelir. Eğer öğrenci öğlenci ise sabah BİLSEM'de olur. Ancak tam gün eğitim görüyorsa akşam haftada 1 ya da 2 gün BİLSEM'de derslerine katılır.

BİLSEM'de uyum (40 saat veya 2 ay), destek eğitimi (ilkokul bitene kadar veya 1 yıl), bireysel yetenekleri fark ettirme (3 yıl), özel yetenekleri geliştirme (2 Yıl), proje üretimi/yönetimi (lise bitene kadar) olmak üzere öğrencinin ilk, orta ve lise eğitimi boyunca sürer.

