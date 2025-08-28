BİLSEM kayıtları son buluyor! 2025 BİLSEM dersleri ne zaman başlar? Bilim ve Sanat Merkezleri hakkında merak edilenler

BİLSEM'DE DEĞERLENDİRME

BİLSEM'lerde sınav, not verme gibi durumlar söz konusu değildi. Bunu yerine, 5 aşamalı gerçekleşen eğitimlerde değerlendirmeler danışman öğretmenlerce yapılır.



BİLSEM modülündeki “eğitim programı değerlendirme tablosu”n daki ilgili alan öğretmenler tarafından doldurulur. Bu alanlara, tüm programlar boyunca öğrencilerin gözlemlenerek elde edilen veriler kaydedilir. Bu tablolar ise öğrenciye ait dosyada tutulur. Her program sonunda öğrencilerin durumları BİLSEM Öğretmenler Kurulunda değerlendirilir. Programlardan yararlanamadığı oy çokluğu ile kararlaştırılan öğrencinin BİLSEM'le ilişiği kesilir.