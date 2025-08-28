BİLSEM kayıtları son buluyor! 2025 BİLSEM dersleri ne zaman başlar? Bilim ve Sanat Merkezleri hakkında merak edilenler
Bilim ve Sanat Merkezlerimizde (BİLSEM) sınav aşamaları tamamlandı ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt süreci devam ediyor. Kayıt için velilerin son başvuru günü ise 29 Ağustos olarak açılandı. BİLSEM'lere kaydolan öğrencilerin eğitim dönemi, kayıtla beraber başlar. Devam zorunluluğu olan Bilim ve Sanat Merkezleri'nde 5 aşamalı bir eğitim programı uygulanır. BİLSEM'lerde sınıf geçme, kalma, not alma gibi durumlar söz konusu değildir. İşte, BİLSEM hakkında detaylar...
MEB tarafından 2025-2026 BİLSEM süreci tamamlandı. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenekleri alanlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri, şahsen il ve ilçe bilim ve sanat merkezlerine başvuruda bulunuyor. BİLSEM'lerde eğitim ücretsiz olarak verilir, örgün eğitimden farklıdır. Öğrenci normal eğitimi dışında BİLSEM'de derslere katılır. Yeni eğitim yılında ise BİLSEM için son kayıt günü 29 Ağustos olarak duyurulmuştu.