BİLSEM mülakat sonuçları 2024: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 31 Temmuz'da açıklanması beklenen bireysel değerlendirme sonuçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz açıklanmamasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. BİLSEM ön değerlendirme süreci 26 Temmuz'da tamamlanmıştı. Peki, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları 2024: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2024 BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Resim, müzik ve bireysel yetenek değerlendirmelerinin 26 Temmuz'da tamamlanmasının ardından gözler mülakat sonuçlarına çevrilmişti. MEB tarafından sonuçların açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM mülakat sonuçları 2024: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

2024 BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyordu, ancak sonuçlar erişime açılmadı.

Sonuçların bu hafta içinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor.

BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

BİLSEM mülakat sonuçları 2024: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt yaptırabilecek.

BİLSEM mülakat sonuçları 2024: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER