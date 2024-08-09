BİLSEM mülakat sonuçları 2024: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Resim, müzik ve bireysel yetenek değerlendirmelerinin 26 Temmuz'da tamamlanmasının ardından gözler mülakat sonuçlarına çevrilmişti. MEB tarafından sonuçların açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?