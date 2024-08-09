BİLSEM mülakat sonuçları 2024: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 31 Temmuz'da açıklanması beklenen bireysel değerlendirme sonuçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz açıklanmamasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. BİLSEM ön değerlendirme süreci 26 Temmuz'da tamamlanmıştı. Peki, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Resim, müzik ve bireysel yetenek değerlendirmelerinin 26 Temmuz'da tamamlanmasının ardından gözler mülakat sonuçlarına çevrilmişti. MEB tarafından sonuçların açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?