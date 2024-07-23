BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavları devam ediyor. 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan değerlendirmelerin ardından sonuçlar online olarak ilan edilecek. Peki, BİLSEM mülakat (bireysel değerlendirme) sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme süreci günlerdir devam ediyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından BİLSEM'lere kabul edilen öğrenciler ilan edilecek.