BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavları devam ediyor. 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan değerlendirmelerin ardından sonuçlar online olarak ilan edilecek. Peki, BİLSEM mülakat (bireysel değerlendirme) sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)  bireysel değerlendirme süreci günlerdir devam ediyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından BİLSEM'lere kabul edilen öğrenciler ilan edilecek.

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BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi - 2

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi'ne kayıt hakkı kazanacak.

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi - 3

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ

MEB, BİLSEM'e öğrenci seçimi sürecin ayrıntılarını paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda 26 Mayıs 2024'te başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak. Takvime göre, kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi - 4

BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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