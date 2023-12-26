BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı: BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. MEB'den yapılan açıklamaya göre, BİLSEM'lere öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenlerince yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı: BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Bu kılavuzda 2023-2024 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı: BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? - 2

Öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemleri ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde genel zihinsel,
resim ve müzik yetenek alanı/alanlarında aday gösterilen öğrenciler için kılavuzda belirtilen
takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı: BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? - 3

BİLSEM 2024 TAKVİMİ

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında gerçekleştirilecek.


BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı: BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? - 4

Öğrenciler 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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