BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı: BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Bu kılavuzda 2023-2024 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.