BİLSEM öğretmen atama sonuçları sorgulama: 2025 BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM öğretmen atama sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Atama sürecinde kendi illerinde boş kontenjanı bulunan kurumları tercih eden adaylar sonuçlara odaklandı. BİLSEM öğretmen atama sonuçları için daha önce takvim duyurulmuştu. Tercih yapan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? İşte, meb.gov.tr BİLSEM öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı…
BİLSEM öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19-23 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar tercih sonuçlarına odaklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler, çalıştıkları kurumlardan tebliğ ve ilişik kesme işlemlerini 30 Haziran tarihinden itibaren yapabilecek. Tercih işlemleri, puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek. Peki BİLSEM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB’den yayınlanan duyurunun detayları…