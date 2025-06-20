BİLSEM öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen tercih takvimi
BİLSEM öğretmen atamalarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Tercih yapma hakkı kazanan ve esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, görev yaptıkları il sınırları içerisinde, branşlarına uygun boş kontenjan bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Öğretmenler, atama sürecinde yalnızca kendi illerindeki uygun kurumlar arasından seçim yapabilecek. Peki, BİLSEM öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama süreci kapsamında tercih tarihlerini duyurdu. Buna göre, BİLSEM öğretmen atama tercihleri 19-23 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri, sözlü sınavlara katılan ve tercih yapmaya esas puanı hesaplanan öğretmenler tarafından gerçekleştirilecek.