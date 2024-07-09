BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih tarihleri MEB tarafından duyuruldu

2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı. BİLSEM'de görev almak için başvuru yapan adaylar, tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman?

BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih tarihleri MEB tarafından duyuruldu - 1

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Sonuç ilanı ardından tercih takvimine yönelik araştırmalar başladı.

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BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih tarihleri MEB tarafından duyuruldu - 2

BİLSEM TERCİH TARİHLERİ

Takvime göre, BİLSEM öğretmen atama tercihleri 18 Temmuz itibarıyla alınacak. Atama için tercihler 18-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih tarihleri MEB tarafından duyuruldu - 3

TERCİH SÜRECİ VE ATAMALAR HAKKINDA

MEB, tercih ve atama süreciyle ilgili şu bilgileri veri: Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Sözlü sınava katılmayan ve sözlü sınav esnasında sınav kurallarına aykırı şekilde davranan öğretmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih tarihleri MEB tarafından duyuruldu - 4

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.

Atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinde ilan edilecek.

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