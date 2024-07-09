BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih tarihleri MEB tarafından duyuruldu

TERCİH SÜRECİ VE ATAMALAR HAKKINDA

MEB, tercih ve atama süreciyle ilgili şu bilgileri veri: Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Sözlü sınava katılmayan ve sözlü sınav esnasında sınav kurallarına aykırı şekilde davranan öğretmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.



Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.