BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih tarihleri MEB tarafından duyuruldu
2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı. BİLSEM'de görev almak için başvuru yapan adaylar, tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman?
BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Sonuç ilanı ardından tercih takvimine yönelik araştırmalar başladı.