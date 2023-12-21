BİLSEM Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme başvuru takvimi belli oldu: İl içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) arasında yer değiştirme işlemleri için sürecin ayrıntıları belli oldu. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) il içi yer değiştirme başvuru tarihlerini paylaştı. Peki, BİLSEM il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak?

BİLSEM Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme başvuru takvimi belli oldu: İl içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)  il içi yer değiştirme kılavuzuyla takvimi paylaştı. Yapılan açıklamada;

"Genel Müdürlüğümüze bağlı birden fazla Bilim ve Sanat Merkezi'nin bulunduğu illerdeki Bilim ve Sanat Merkezleri'nde görev yapan kadrolu öğretmenlerin "2023 yılı İl İçi İsteğe Bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Arasında Yer Değiştirme İşlemleri" Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. " denildi. 

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme başvuru takvimi belli oldu: İl içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

BAŞVURU TARİHLERİ

İl içi yer değiştirme işlemleri başvuruların kabul edilmesi, tercih ve onay süreci işlemleri 22-26 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme başvuru takvimi belli oldu: İl içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

ATAMA SONUÇ TARİHİ

Atama sonuçları, 29 Aralık 2023 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak.

BİLSEM Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme başvuru takvimi belli oldu: İl içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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