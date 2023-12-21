BİLSEM Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme başvuru takvimi belli oldu: İl içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) il içi yer değiştirme kılavuzuyla takvimi paylaştı. Yapılan açıklamada;

"Genel Müdürlüğümüze bağlı birden fazla Bilim ve Sanat Merkezi'nin bulunduğu illerdeki Bilim ve Sanat Merkezleri'nde görev yapan kadrolu öğretmenlerin "2023 yılı İl İçi İsteğe Bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Arasında Yer Değiştirme İşlemleri" Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. " denildi.