BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı (BİLSEM öğretmen mülakatları sonucu sorgulama)

2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı. BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı (BİLSEM öğretmen mülakatları sonucu sorgulama) - 1

2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 9-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

BİLSEM SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı (BİLSEM öğretmen mülakatları sonucu sorgulama) - 2

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı (BİLSEM öğretmen mülakatları sonucu sorgulama) - 3

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 9-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Sözlü sınav sonuçlarına ait itiraz sonuçları, başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile bildirilecek.

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı (BİLSEM öğretmen mülakatları sonucu sorgulama) - 4

Atama için tercihler ise 18-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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