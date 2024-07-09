BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı (BİLSEM öğretmen mülakatları sonucu sorgulama)
2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı. BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 9-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.