BİLSEM ön değerlendirme başvuruları başladı: Bilsem ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır?

Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim almaya aday gösterilen yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı sınavın 2024-2025 takvimi yayımlandı. Bilim ve Sanat Merkezi 2024-2025 eğitim öğretim yılı ön başvuru süreci 25 Kasım itibariyle başladı. Peki, Bilsem ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır? Bilsem ön değerlendirme başvurusu için son gün ne zaman?

BİLSEM ön değerlendirme başvuruları başladı: Bilsem ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır? - 1

2024-2025 MEB BİLSEM takvimi açıklandı. Takvimle birlikte özel yetenekli öğrencilerin katıldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavına başvuru tarihleri açıklandı.

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BİLSEM ön değerlendirme başvuruları başladı: Bilsem ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır? - 2

ÖN BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

BİLSEM takvimine göre ön değerlendirme uygulama randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM ön değerlendirme başvuruları başladı: Bilsem ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır? - 3

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 11 Aralık 2024 tarihinde E-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

BİLSEM ön değerlendirme başvuruları başladı: Bilsem ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır? - 4

21 Aralık 2024- 23 Şubat 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

Bireysel değerlendirme aşamasını geçebilen öğrenciler listesi ise 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.

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