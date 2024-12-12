BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı: BİLSEM sınav yerleri nasıl öğrenilir?

BİLSEM ön değerlendirme uygulama randevuları, 25 Kasım- 06 Aralık 2024 tarihleri arasında oluşturuldu. Randevuların oluşturulması ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrilmişti. BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı. Pek, BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı: BİLSEM sınav yerleri nasıl öğrenilir? - 1

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan BİLSEM sınavlarının ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı.

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BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı: BİLSEM sınav yerleri nasıl öğrenilir? - 2

BİLSEM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak, 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, giriş yerlerini gösteren belgelere e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecekler.

BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı: BİLSEM sınav yerleri nasıl öğrenilir? - 3

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

MEB'den yapılan açıklamada; "Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlanmıştır.

Fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

2024-2025 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacaktır." denildi.

BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı: BİLSEM sınav yerleri nasıl öğrenilir? - 4

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak, 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.

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