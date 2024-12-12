BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı: BİLSEM sınav yerleri nasıl öğrenilir?
BİLSEM ön değerlendirme uygulama randevuları, 25 Kasım- 06 Aralık 2024 tarihleri arasında oluşturuldu. Randevuların oluşturulması ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrilmişti. BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı. Pek, BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan BİLSEM sınavlarının ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı.