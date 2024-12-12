BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı: BİLSEM sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan BİLSEM sınavlarının ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı.