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BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 21 Aralık’ta başlayan ön değerlendirme işlemleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde 1 Mart’ta tamamlandı. BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri ve aileleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak “ BİLSEM sınav sonuçları açıklandı” duyurusuna dikkat kesildi. Ön değerlendirme uygulamalarında takvimin değişmesiyle sonuç tarihi de değişmişti. MEB tarafından açıklanan takvime göre ön değerlendirme sonuçları bugün erişime açılıyor. BİLSEM sınav sonuçları ekranı, yoğunluk sebebiyle hata verebiliyor. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, BİLSEM sonuç sorgulama ekranı

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı - 1

BİLSEM sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ön değerlendirme uygulamaları 1 Mart'ta tamamlanırken sonuçlar 7 Mart cuma günü erişime açılacak.  Sonuçların ilan edilmesinin ardından 17-28 Mart tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak. 8 Nisan tarihinde ise bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamalarının ardından kayıt hakkı elde eden öğrenciler 4 Temmuz’da duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı - 2

BİLSEM SINAV SONUÇLARI EKRANI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

BİLSEM sınav sonuçları henüz erişime açılmazken aileler ve öğrenciler, sık sık meb.gov.tr adresinde bulunan “Merkezi Sistem Sınavları” duyurular bölümünden sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor. Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle sayfa zaman zaman uyarı verebiliyor. BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının en geç saat 13.00’a kadar erişime açılması bekleniyor.

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı - 3

DUYURU SONRASI ERİŞİME AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve doğrulama koduyla birlikte sonuç ekranına ulaşabilecek. 

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı - 4

2025 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 BİLSEM sınav sonuçları takvimi doğrultusunda sınav sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2025 BİLSEM sınav sonuçları 7 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfası üzerinden açıklanacak.

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı - 5

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2024-2025 BİLSEM ön değerlendirme sınavı sonuçları, meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandığında T.C kimlik numarası, doğum tarihi bilgileri ile sonuçlarını sorgulayabilecek.

MEB tarafından sonuç sorgulama linki yayımlandığı zaman haberin içine eklenecektir.

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı - 6

2025 BİLSEM TAKVİMİ

7 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulam sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz -29 Ağustos 2025. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

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