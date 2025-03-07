BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı
BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 21 Aralık’ta başlayan ön değerlendirme işlemleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde 1 Mart’ta tamamlandı. BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri ve aileleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak “ BİLSEM sınav sonuçları açıklandı” duyurusuna dikkat kesildi. Ön değerlendirme uygulamalarında takvimin değişmesiyle sonuç tarihi de değişmişti. MEB tarafından açıklanan takvime göre ön değerlendirme sonuçları bugün erişime açılıyor. BİLSEM sınav sonuçları ekranı, yoğunluk sebebiyle hata verebiliyor. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, BİLSEM sonuç sorgulama ekranı
BİLSEM sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ön değerlendirme uygulamaları 1 Mart'ta tamamlanırken sonuçlar 7 Mart cuma günü erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından 17-28 Mart tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak. 8 Nisan tarihinde ise bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamalarının ardından kayıt hakkı elde eden öğrenciler 4 Temmuz’da duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…