BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? Meb.gov.tr BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ön değerlendirme uygulamaları 1 Mart'ta tamamlanırken sonuçlar 7 Mart cuma günü erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından 17-28 Mart tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak. 8 Nisan tarihinde ise bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamalarının ardından kayıt hakkı elde eden öğrenciler 4 Temmuz’da duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…