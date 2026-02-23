BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak.

Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır. Ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması durumunda uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.