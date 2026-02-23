BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama
23.02.2026 10:22
NTV - Haber Merkezi
Türkiye’nin genç dahilerini keşfeden Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için maraton tüm hızıyla devam ediyor. Ön değerlendirme uygulamasının tamamlanmasının ardından gözler artık sonuç tarihine çevrildi. Çocuklarının özel yetenekli olup olmadığının tescillenmesini bekleyen veliler, "BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 takvimine göre BİLSEM sonuç tarihi.
2026 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için geri sayım başladı. Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde eğitim görmelerini amaçlayan BİLSEM, ön değerlendirme sonuçlarını kısa bir zaman sonra açıklayacak. Peki, 2026 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2026 takvimi ile birlikte BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.
GEÇEN ÖĞRENCİLER DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINA ALINACAK
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak.
Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır. Ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması durumunda uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.