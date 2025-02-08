BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2025 sonuç takvimi

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Yaklaşık iki ay süren ön değerlendirme sınavları, şubat ayı itibarıyla tamamlanacak. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar, ön değerlendirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini ve bireysel değerlendirme aşamasının hangi tarihlerde gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.