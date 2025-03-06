BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? (2025 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı)

2025 BİLSEM sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sonuç takvimine çevrildi. 13 ilde yapılması beklenen BİLSEM ön değerlendirme işlemleri, yoğun kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamamış ve BİLSEM sonuçları bir ileri tarihe ertelenmişti. MEB takvimi sonrasında BİLSEM sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?