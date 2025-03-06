BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? (2025 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı)
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan on binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanması beklenen BİLSEM sınav sonuçları, ön değerlendirme işlemlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamamasının ardından ertelenmişti. İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavların gözler yeni sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 BİLSEM sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sonuç takvimine çevrildi. 13 ilde yapılması beklenen BİLSEM ön değerlendirme işlemleri, yoğun kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamamış ve BİLSEM sonuçları bir ileri tarihe ertelenmişti. MEB takvimi sonrasında BİLSEM sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?