BİLSEM sınav tarihi belli oldu: 2024 MEB BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin gireceği BİLSEM sınavı için başvuruların sona ermesine az bir zaman kaldı. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan 2024 BİLSEM sınavı için öğrencilerin son hazırlıkları sürüyor. 6 Aralık'ta sona erecek olan BİLSEM başvurularının ardından özel yetenekli olan öğrenciler ön değerlendirme sınavına katılım sağlayacak. İşte ayrıntılar.