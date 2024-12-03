BİLSEM sınav tarihi belli oldu: 2024 MEB BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin gireceği BİLSEM sınavı için başvuruların sona ermesine az bir zaman kaldı. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman?

BİLSEM sınav tarihi belli oldu: 2024 MEB BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan 2024 BİLSEM sınavı için öğrencilerin son hazırlıkları sürüyor. 6 Aralık'ta sona erecek olan BİLSEM başvurularının ardından özel yetenekli olan öğrenciler ön değerlendirme sınavına katılım sağlayacak. İşte ayrıntılar.

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BİLSEM sınav tarihi belli oldu: 2024 MEB BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? - 2

2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

11 Aralık’ta yapılacak olan ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak

BİLSEM sınav tarihi belli oldu: 2024 MEB BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? - 3

BİLSEM BAŞVURU TARİHLERİ

BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025’te ilan edilecek.

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

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