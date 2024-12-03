BİLSEM sınav tarihi belli oldu: 2024 MEB BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan 2024 BİLSEM sınavı için öğrencilerin son hazırlıkları sürüyor. 6 Aralık'ta sona erecek olan BİLSEM başvurularının ardından özel yetenekli olan öğrenciler ön değerlendirme sınavına katılım sağlayacak. İşte ayrıntılar.