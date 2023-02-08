BİLSEM sınavlarıyla ilgili açıklama: Sınavlar ve öğretmen atama başvuruları ertelendi

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle BİLSEM sınavlarıyla ilgili ardı ardına erteleme kararları geldi. BİLSEM'a katılım sağlayacak öğrenciler ve atama başvurusu yapacak öğrenciler, https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinden yapılan duyurularla bilgilendirildi.
Sınav erteleme duyurusunda; "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığınca 11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan "Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları" ertelendi.
11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında "genel zihinsel yetenek alanı"nda ön değerlendirme uygulamasına girecek olan aday öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından yeni randevuları verilecektir. Adaylar 'ön değerlendirme uygulama giriş belgeleri'ni okullarından alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
Öğretmen atama duyurusunda ise; "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığınca 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında başlayacağı ilan edilen "Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Başvuruları" ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Yeni başvuru tarihi ve atama takviminin kesinleşmesinin ardından duyuru yapılacaktır." denildi.