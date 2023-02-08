BİLSEM sınavlarıyla ilgili açıklama: Sınavlar ve öğretmen atama başvuruları ertelendi

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA BAŞVURULARI ERTELENDİ

Öğretmen atama duyurusunda ise; "06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığınca 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında başlayacağı ilan edilen "Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Başvuruları" ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Yeni başvuru tarihi ve atama takviminin kesinleşmesinin ardından duyuru yapılacaktır." denildi.