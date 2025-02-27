BİLSEM sonuç ekranı: 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman, nereden öğrenilir? 1, 2, 3. sınıf BİLSEM sınav takvimi MEB

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 6 oturumda ve online olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme işlemleri ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılıyor. BİLSEM ön değerlendirme sürecinden başarı ile geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına katılacak. 2025 BİLSEM sınav takvimi...