BİLSEM sonuç ekranı: MEB 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman, nereden öğrenilir? 1, 2, 3. sınıf BİLSEM sınav takvimi

Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci alımı ve yerleştirilmesine dair 2025 BİLSEM kılavuzu yayımlandı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına göre yerleştirme işlemi gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylar, ''BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusunu yöneltiyor.

BİLSEM sonuç ekranı: MEB 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman, nereden öğrenilir? 1, 2, 3. sınıf BİLSEM sınav takvimi - 1

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 6 oturumda ve online olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme işlemleri ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılıyor. BİLSEM ön değerlendirme sürecinden başarı ile geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına katılacak. 2025 BİLSEM sınav takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM sonuç ekranı: MEB 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman, nereden öğrenilir? 1, 2, 3. sınıf BİLSEM sınav takvimi - 2

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM tarafından 23 Şubat günü tamamlanan ön değerlendirme işlemlerinin sonuçları 28 Şubat'ta meb.gov.tr'den ilan edilecek. Öğrenciler 3-7 Mart tarihleri arasında ön değerlendirme sonuçlarına itiraz işlemlerini yapabilecek.

BİLSEM sonuç ekranı

BİLSEM sonuç ekranı: MEB 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman, nereden öğrenilir? 1, 2, 3. sınıf BİLSEM sınav takvimi - 3

BİLSEM TAKVİMİ 2025

28 Şubat | Ön değerlendirme sonuçları
3 - 7 Mart | Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz
10 - 14 Mart | Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10 - 21 Mart | Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
26 Mart | Bireysel değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Nisan | 27 Haziran - Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz | Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin açıklanması
28 Temmuz | 29 Ağustos - BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin
kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

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